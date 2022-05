Origgio, investimento da 12 milioni alla Farmacautica Formenti

ORIGGIO – Con un investimento da 12 milioni di euro è stato ampliato lo stabilimento Farmaceutici Formenti di Origgio: in particolare è stata potenziata la capacità di produzione dello spray nasale Zolmitriplan, che serve contro l’emicrania e la cefalea. L’obiettivo è di arrivare a produrre da inizio 2023 più di 4 milioni di devices all’anno in aggiunta all’attuale produzione, destinata ai mercati europei ed internazionali, 35 in tutto il mondo.

La Formenti fa capo al gruppo farmaceutico Grünenthal, il cui Ceo, Gabriel Baertschi (foto) ha visitato il plesso origgese. La Grünenthal è presente in tutto il mondo ed i suoi prodotti sono commercializzati in più di 100 Paesi; complessivamente conta 4500 dipendenti.

