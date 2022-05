x x

SARONNO – E’ stata ritrovata oggi pomeriggio intorno alle 14 Olga Odilova la 45enne ucraina scomparsa giovedì 13 maggio. La donna, arrivata dall’Ucraina a seguito del conflitto in corso era ospitata dalla sorella. Era uscita coi documenti ma senza cellulare, soldi e medicine una circostanza che unita ad alcuni problemi di salute ha allarmato subito la famiglie.

E’ stato lanciato l’allarme che ha mobilitato carabinieri, pompieri e anche l’associazione Penelope e la trasmissione Chi l’ha visto. Ieri l’appello per alcuni avvistamenti a Saronno e oggi è stata ritrovata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa d Saronno che l’ha portata all’ospedale per le cure del caso. Era comunque in buone condizioni. Secondo una prima ricostruzione il suo sarebbe stato un allontanamento volontario.

