SARONNO – Hanno effettuato un sopralluogo post riapertura al parco De Rocchi questa mattina l’assessore comunale all’Ambiente, Franco Casali, e l’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Pozzoli, al fine di raccontare cosa è stato fatto all’interno del parco, rimasto chiuso più a lungo del previsto.

Investimento da 125 mila euro

L’investimento di 125.000 euro ha permesso il rifacimento complessivo dell’illuminazione dell’area: si tratta di 58 punti luce dimmerabili, ovvero che la notte si abbassano di luminosità ma rimangono comunque accesi per una maggiore sicurezza. L’utilizzo delle lampade a led consentirà inoltre un risparmio energetico pari a circa il 75%. L’intervento al parco De Rocchi prevedeva altresì il rifacimento dei vialetti, ma il materiale utilizzato e la posa stessa non hanno soddisfatto l’Amministrazione saronnese, che ha quindi aperto un contenzioso con l’impresa decidendo di appaltare i lavori ad una seconda ditta, che potrà portare a termine l’intervento fra sei mesi, ovvero fuori dalla stagione di maggior utilizzo di un parco importante per i cittadini.

(foto: il parco De Rocchi e gli assessore Franco Casali e Francesca Pozzoli)

23052022