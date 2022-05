x x

SARONNO – Dopo il fischio di fine partita i tifosi milanisti danno inizio alla loro festa per il 19esimo scudetto vinto dal Milan che è arrivato dopo 11 anni di attesa.

I tifosi si sono radunati all’incrocio di corso Italia, via Carcano, via San Giuseppe dando sfogo alla loro gioia per una inattesa vittoria che a inizio campionato era solo una speranza! Quella saronnese è stata una festa composta e partecipata da numerosi tifosi milanisti. Qualche simpatico coro rivolto ai cugini interisti non è mancato ma per le strade si sentiva soprattutto “I campioni siamo noi”.

