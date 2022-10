x x

SARONNO – Scritte anarchiche, con la vernice spray è stata – per l’ennesima volta – ricoperta la recinzione da cantiere dell’area dismessa ex Cantoni fra la trafficata via Miola e via Don Marzorati; stesso copione anche in altre zone cittadine, in particolare in via Legnani e sulla nuova recinzione del parco De Rocchi in piazza Unità d’Italia. Praticamente impossibile non vederle, sia per le dimensioni e sia perchè ce ne sono davvero molte. Con il simbolo anarchico e frasi contro la “sorveglianza speciale”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcune delle scritte anarchiche comparse in città, in particolare sulla recinzione del parco De Rocchi di piazza Unità d’Italia ed all’ex Cantoni di via Miola e via Don Marzorati)

12102022