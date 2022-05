Studenti a Uboldo sulle “tracce del passato”

x x

UBOLDO – “Non si trattano solo flora e fauna nel programma di educazione ambientale del Parco dei Mughetti, ma anche le trasformazioni del territorio: le classi quinte della scuola primaria “Ceriani” di Uboldo hanno perlustrato il centro storico alla ricerca di tracce del passato: edifici religiosi, ville e palazzi, cortili, lavatoi…” Così dal Parco dei Mughetti, per raccontare l’iniziativa didattica che si è svolta nei giorni scorsi sul territorio.

Obiettivo dell’iniziativa, quello di “capire come la società del tempo si era adattata al territorio e ai tempi della natura”.

(foto: un momento dell’iniziativa che si è svolta con gli studenti della scuola primaria Ceriani di Uboldo)

