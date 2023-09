x x

SARONNO – “Le Guardie venatorie volontarie che prestano servizio nel territorio del Parco dei Mughetti hanno segnalato la presenza di un piccolo gruppo di cervi tra i Comuni di Uboldo, Origgio e Cerro Maggiore“: la segnalazione viene dal Comune di Gerenzano; gli animali potrebbero essere ovunque nella zona.

Pertanto, rimarcano dal Comune, “si raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza e con velocità ridotta, soprattutto di notte”. Una raccomandazione che riguarda in particolare a Uboldo via dell’Acqua, la Sp 527, la Sp 25, via Caduti della Liberazione, via Cascina Regusella; a Origgio via per Cantalupo e viale Europa; a Cerro Maggiore la provinciale 198; ed a Gerenzano via Risorgimento, via Inglesina e via per Uboldo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

05092023