GERENZANO – Nella giornata di sabato 16, con il corso base sulla sicurezza, si è conclusa la formazione degli aspiranti volontari del Parco dei Mughetti, l’area naturalistica che si estende fra Gerenzano, Uboldo ed i comuni limitrofi. “Ora i volontari sono pronti per dedicarsi alla cura del territorio del parco” rilevano dall’ente parco.

Gli incarichi dei volontari

Come precisano i responsabili del Parco dei Mughetti, “le attività che saranno compiute dai volontari, e che saranno coordinate dall’ufficio operativo del parco, comprenderanno la pulizia e la manutenzione delle aree in gestione e della rete escursionistica, la divulgazione di informazioni sul Parco, il recupero della fauna in difficoltà e il supporto per educazione ambientale, eventi e monitoraggi faunistici”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto di gruppo per i nuovi volontari del parco)

20092023