SARONNO – In questi giorni il regista Luciano Silighini Garagnani è al Festival di Cannes per la promozione del suo ultimo film “A colpi di pedali”, secondo capitolo della trilogia Amazon Primevideo incentrata sulla biografia dell’imprenditore e regista saronnese Gianfranco Librandi.

La società di Silighini è tra quelle accreditate ufficialmente al festival. Con lui nella città francese oltre alla moglie Francesca La Gala e la figlia Alice,anche alcuni membri del cast come Marco Mainini,il protagonista che interpreta proprio Librandi, Arianna Semeraro,Armando Di Paola,Renato Sitzia,Dania Gobbo,Sara Federico,Martina e Giovanni Coloretti,Beatrice Balzani,la truccatrice Benedetta Birolini e Carolina Forgione. Il programma ha previsto una cena di gala al Porto di Cannes e l’aperitivo dedicato al film al Majestic Hotel dove viene ospitato anche l’Italian Pavilion,lo spazio dell’Anica e dell’Istituto Luce dedicato ai produttori italiani. Presente anche Francesco Rutelli presidente Anica ed ex Sindaco di Roma che si è intrattenuto con qualche attore del cast.

Sul red carpet oltre a Silighini e la moglie Francesca la Gala,entrambi in completo firmato Giorgio Armani,sono saliti anche Sara Federico,Beatrice Balzani,Dania Gobbo e Marco Mainini.La pellicola “A colpi di pedali” verrà presentata in anteprima per il pubblico saronnese a metà giugno e quasi contemporaneamente sarà visibile sulla piattaforma Amazon Prime come il primo capitolo “Da una corsa in bicicletta”,che da qualche mese continua ad essere tra i più visti del genere on demand.