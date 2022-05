x x

ROVELLASCA – Incidente oggi alla periferia di Rovellasca: alle 8.40 lo scontro di una utilitaria contro il muretto di recinzione della ditta Gabel. Sul posto, in via Venti settembre, è accorsa la partuglia della polizia locale e sono arrivati i vigili del fuoco oltre all’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago.

A bordo della automobile c’era solo la conducente, una donna di 37 anni; da chiarire il motivo per il quale ha improvvisamente perso il contorllo del veicolo. La trentasettenne comunque, all’arrivo dei soccorsi, si è presto ripresa e non è stato necessario il trasporto in ospedale. I tutori dell’ordine hanno eseguito i rilievi del sinistro, da quantificare con precisione l’entità dei danni materiali.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: una immagine dell’incidente avvenuto questa mattina a Rovellasca)

24052022