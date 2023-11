Città

ROVELLASCA – “Davvero una bella iniziativa che ci ha permesso di conoscere da vicino una realtà del nostro territorio. Una visita interessante e coinvolgente”. E’ il commento entusiasta condiviso con ilSaronno di due visitatori che questo fine settimana hanno partecipato la nona edizione di Open Factory che nel weekend di sabato 25 e domenica 26 novembre ha portato migliaia di visitatori all’interno di fabbriche e aziende in tutto il Nord Italia.

Sabato 25 e domenica 26 novembre a Rovellasca, con il patrocinio del Comune, ci sono state le visite del quartier generale della Gabel disegnato e progettato dall’architetto Gregotti. Un vero e proprio polo produttivo e di logistica dove i visitatori hanno potuto vedere anche i reparti della stamperia, tintoria e nobilitazione che hanno avuto importanti investimenti che hanno visto l’introduzione di nuovi macchinari di ultima tecnologia e all’avanguardia,.

Per l’azienda è stata anche l’occasione per parlare di sostenibilità, made in Italy, qualità e stile oltre a raccontare, anche grazie all’impegno in prima persona della proprietà, come nasce un prodotto di biancheria per la casa e vedere tutti i reparti attivi.

(per le foto si ringraziano i nostri lettori)

