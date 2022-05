x x

SARONNO – Dati covid a Saronno, “ancora non sono stati aggiornati da Ats Insubria, il cui sito è stato fatto oggetto attacchi informatici, e non è ripresa la funzionalità del portale per i sindaci”. Lo ha fatto presente il sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, facendo il punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus, parlando ai microfoni dell’emittente comunitaria, Radiorizzonti.

Nella disponibilità del primo cittadino, invece, il dato sulla situazione negli istituti scolastici locali: “Nelle nostre scuole lo scenario appare in progressivo miglioramento, gli alunni positivi erano 43 una settimana fa e sono scesi a 38, gli alunni in Dad da 39 a 33. Gli insegnanti assenti sono passati da 17 a 6 mentre le classi in autosorveglianza da 11 a 6. In quarantena non ce n’erano e continuano a non essercene”.

Infine le case di riposo, che sono tutte covid-free ed aperto alle visite dei parenti.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi)

