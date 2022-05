x x

CISLAGO – È con una comunicazione alla cittadinanza che l’amministrazione comunale annuncia l’inizio dei lavori alla rotatoria di via Battisti, viale 4 novembre e via Veneto. Si prevedono disagi alla viabilità, soprattutto per chi abita oltre il sottopasso, ai quali è consigliabile optare per il passaggio a livello in via Raffaello.

Si avvisa la cittadinanza che il 24, 25 e 26 maggio (e comunque fino a fine lavori) sono previsti lavori di asfaltatura nei pressi della rotatoria di via C. Battisti (ex “Varesina”), viale IV Novembre e via V. Veneto. Si prevedono disagi alla circolazione stradale nei tratti interessati dai lavori, che saranno chiusi al traffico, e in modo particolare in via Cesare Battisti, dove sarà previsto senso unico alternato, regolato da semaforo, nel tratto di strada da asfaltare.Si ringrazia per la collaborazione.

