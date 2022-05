Turate, distribuzione secchio bianco per la carta

x x

TURATE – “Limitatamente al solo secchio bianco, consegnato quest’anno per la raccolta differenziata di carta e cartone, per darne la massina diffusione possibile e migliorare la qualità del servizio, l’Amministrazione comunale ha valutato utile proseguirne la consegna alle sole utenze che finora non hanno ritirato il secchio di loro spettanza”: lo sottolineano i responsabili dell’ente locale turatese.

La distribuzione avverrà fino al 31 dicembre di quest’anno. il sabato, negli orari di apertura del Centro raccolta rifiuti, previa prenotazione telefonica, con almeno un giorno di anticipo, da parte dell’utenza, al numero verde 800034469 (tasto 3), attivo dal lunedì al venerdì a partire dalle 8.30 e sino alle 17. “Si ribadisce che la distribuzione annuale di sacchi è chiusa” rilevano dal Comune.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: il Municipio di Turate)

25052022