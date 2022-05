x x

CARONNO PERTUSELLA – Lunedì 23 maggio si sono affrontate le formazioni U15 e U18 di Italia Softball. Sembra quasi assumere i connotati di una rivalità interna quella tra le formazioni U15 e U18 di Italia Softball, che si sono dunque nuovamente incontrate per una giornata di allenamento conclusa con un test amichevole, che questa volta ha visto prevalere le ragazze U15. Ospiti della struttura di Bariola della Rheavendors Caronno Softball, il confronto tra le due squadre termina con il risultato di 10-5 in favore della squadra di Maristella Perizzolo che quest’anno, tra poco meno di due mesi, dal 18 al 23 luglio, parteciperà ad Enschede – in Olanda – al Campionato europeo U15.

Entrambi gli staff sono rimasti soddisfatti dalla giornata di lavoro che hanno potuto utilizzare anche per levarsi qualche dubbio e provare nuovi esperimenti. Il prossimo appuntamento sul campo è in programma per metà giugno con i test fisici per entrambe le categorie.

(foto credit: Riccardo Falciani)

25052022