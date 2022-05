x x

SARONNO – I ragazzi dell’Az Saronno giocano una Gara 3 spettacolare di quarti di finale playoff, e volano al turno successivo dove aspetteranno la vincitrice tra Busto e Piadena.

Ieri sera al palasport del centro sportivo “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo dopo un quarto iniziale difficile, la squadra esce alla distanza con sempre maggior convinzione, prende un netto vantaggio (anche grazie alla zona del secondo quarto) e conserva sempre attorno al ventello di sicurezza. I “bufali” del Baket Cernusco hanno giocato una grande serie, di altissimo livello fisico e tecnico ed è stata una super avversaria.Protagonisti tutti, migliori marcatori Tresso, Pellegrini, Gurioli e Politi! Punteggio finale 72-55 (nel primo commento le stats).In quest’occasione vogliamo inoltre salutare i nostri avversari ma anche ex giocatori Stefano Mercante e Andrea Guffanti all’ultima partita di una carriera davvero speciale, come ricordato dai tifosi ospiti sugli spalti con due davvero bellissimi striscioni.

(foto archivio)

