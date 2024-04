Cronaca

SARONNO – Come era già successo altre volte, come nel marzo e nel settembre dell’anno scorso, i ladri hanno di nuovo preso di mira il palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ronchi” di via Colombo a Saronno. Stavolta, nella notte, sono entrati passando da una porta di sicurezza del piano seminterrato, quella che si trova in fondo alla rampa per i disabili. Da lì sono risaliti al pian terreno dove c’è il campo da gioco, e sono scesi dall’altra parte, obiettivo il bar. Ma si sono trovati davanti ad una grata opportunamente chiusa e non sono riusciti a forzarla, dovendo dunque rinunciare all’impresa ed andandosene a mani vuote.

Sono stati i responsabili del centro giovanile a scoprire quel che è successo, l’accaduto è stato segnalato ai carabinieri. L’incursione dei ladruncoli stavolta non ha causato molti danni e la gara fra Az Saronno e Lucca, prevista stasera per i quarti di finale del campionato di basket serie B Interregionale, si disputerà regolarmente, come previsto dalle 21. Anche il bar sarà regolarmente aperto.

