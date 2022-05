x x

CISLAGO – Poco meno di 500 euro di sanzioni e il risarcimento per i danni provocati è quello che dovrà pagare l’automobilista comasco protagonista dell’incidente avvenuto tra domenica e lunedì alla rotonda tra via Battisti e via Giovanni XXIII.

L’uomo ha perso il controllo del suo veicolo ha colpito la segnaletica orizzontale e ha terminato la sua corsa sulla rotonda. Visto che la vettura era ancora funzionante ha ingranato la marcia e si è allontanato. L’uomo non ha informato dell’accaduto l’Amministrazione comunale ma in mattinata la sua vettura è stata rintracciata, dopo una rapida indagine, dagli uomini del comando della polizia locale del comandante Marco Cantoni.

Parlando con gli agenti l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e quindi dovrà pagare sanzioni e danni provocati.

