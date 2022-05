x x

SARONNO – Lo scorso 25 maggio, gli studenti dell’Itc Zappa aderenti al Gis. (Gruppo Interesse Scala) si sono recati al teatro milanese per assistere alla rappresentazione serale del balletto “Sylvia” (musiche di Leo Delibes, coreografie di Manuel Legris).

Lo spettacolo è stato il momento finale di un percorso di incontri sulla storia della danza e di approfondimento sul genere letterario del dramma pastorale, a cui “Sylvia” si ispira. Ha contribuito a questa formazione la ballerina Selene Scarpolini (Teatro la Scala, compagnia Splendor del Vero) e il referente del progetto: il professore di lettere Stefano De Palma.

Questo balletto è stato il terzo di una serie di spettacoli a cui i ragazzi dell’istituto tecnico saronnese hanno partecipato. Il primo è stata la prova di un concerto (I sinfonia di Mahler e I sinfonia di Beethoven), sotto la direzione del maestro Riccardo Chailly. Ad aprile, invece, hanno avuto l’occasione di assistere all’opera “Don Giovanni” di Mozart, con la regia di Robert Carsen, prima della quale hanno incontrato il giovane maestro Giovanni Conti: Già allievo della “Riccardo Muti Italian Opera Academy”, diplomato in direzione d’orchestra al conservatorio “G. Verdi” di Milano, nel 2021 si è classificato primo al premio “Angelo Mariani” per direttori d’orchestra under 30.

“Tutti alla Scala!” è un progetto di altissimo livello culturale, che ha permesso a studenti che non pensavano di poter apprezzare la musica classica e le grandi forme d’arte ad essa connesse -come la danza o il melodramma- di stupirsi di fronte alla straordinaria bellezza delle proposte che il Servizio di Promozione Culturale della Scala aveva loro riservato. Inoltre la Scala resta di per sé un luogo pieno di storia e di fascino a cui nessuno è rimasto indifferente.

