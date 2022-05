x x

SARONNO – Lo scorso 6 maggio si è svolta la prima Giornata Europea delle Strade Scolastiche (Street for Kids), un’iniziativa di CleanCities Campaign, rete europea di associazioni di cui Legambiente è partner. Ambiente Saronno come circolo locale di Legambiente ha monitorato la situazione in prossimità di alcune scuole del comune di Saronno.

“Chiediamo con forza – spiegano gli attivisti riassumendo i risultati emersi – che si ponga attenzione a questo tema molto trascurato e che si mettano in atto inizative da parte dell’amministrazione per agire in merito con ordinanze mirate di limitazione del traffico veicolare nei pressi delle scuole e promozione di progetti di mobilità sostenibile“.

Tra i problemi riscontrati da Ambiente Saronno c’è ad esempio la sosta selvaggia e il traffico intenso (pericoloso per attraversamenti e inquinamento dell’aria) davanti alla scuola Damiano Chiesa, l’elementare della Cassina Ferrara. Troppi genitori che portano i bimbi in auto fin davanti scuola con vetture lasciate in sosta fuori dagli spazi e in prossimità delle fermate degli autobus sono le criticità davanti alla scuola elementare Pizzigoni in via Parini. Criticità sono emerse anche davanti all’istituto Orsoline di via San Giuseppe con il frequente mancato rispetto del codice della strada da parte degli automobilisti e la segnaletica per le zone pedonali mancante.

Dopo aver rivelato criticità e punti di forza l’Ambiente Saronno propone all’Amministrazione come limitare i problemi ad esempio realizzando una nuova segnaletica orizzontale “chiara per percorsi ciclabili e pendonali”. Servirebbe soprattutto la limitazione del traffico veicolare in prossimità dell’ingresso degli istituti scolastici (una no traffica area durante ingresso e uscita) con un maggior presidio degli attraversamenti pedonali pericolosi.

Non mancano poi richieste più di lungo termine come quella di attraversamenti pendonali rialzati, la definizione di percorsi casa-scuola pedonali tracciati e protetti e l’istituzione di linee pedibus per più istituti.

Una richiesta di maggior impegno su questo fronte è arrivata nelle ultime settimane anche da Fiab Saronno.

