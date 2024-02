Città

SARONNO – Dopo lo sciopero e il presidio dello scorso 14 e 15 febbraio continua la mobilitazione degli studenti dell’itc Zappa di via Grandi per chiedere maggior efficienza nell’organizzazione di stage, pcto e viaggi di istruzione. Ieri, venerdì 24 febbraio, si è tenuta un’assemblea con studenti, docenti, la preside Angelica De Angelis con la partecipazione di alcuni genitori.

Durante la riunione svoltasi, nell’auditorium dell’Ipsia Parma, gli studenti, appoggiati dai rappresentanti dei genitori, hanno riportato le problematiche contestate durante le proteste della scorsa settimana ricordando l’importante e urgente tema dell’organizzazione dei pcto obbligatori per essere ammessi all’esame di Stato. Alla riunione erano presenti anche diversi docenti che hanno acceso i riflettori anche sullo scioglimento della commissione finalizzata ai viaggi d’istruzione e le dimissioni di due docenti dal ruolo di responsabile dei pcto.

Dopo le contestazioni degli studenti e dei genitori, è intervenuta la dirigente scolastica che ha spiegato di essere all’opera per “cercare di risolvere i problemi presentati in modo da rispettare il patto scuola-famiglia pubblicato dall’istituto”. Non sono mancati momenti di accesa discussione e di serrato confronto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti