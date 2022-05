x x

SARONNO – Proseguirà stasera il consiglio comunale iniziato ieri con l’approvazione del bilancio consuntivo. diversi i temi a partire da una proroga per la commissione Rodari fino all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e alla nuova convenzione per il sistema bibliotecario.

Ecco qui la diretta de ilSaronno

questo l’ordine del giorno

Modificazione della Delibera Consiliare n. 8 del 30 marzo 2022 avente all’oggetto l’istituzione di Commissione

d’inchiesta sul progetto nuova scuola Rodari, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati ai sensi del

combinato disposto degli articoli 30, comma 4, lettera c) del Regolamento del Consiglio Comunale e degli articoli

39, comma 2 e 43, comma 1) del TUEL . Approvazione verbali di precedenti sedute. Approvazione della Convenzione ex art. 30 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per la gestione in forma associata del

Sistema bibliotecario di Saronno. Individuazione immobili ascrivibili alla casistica di cui all’art. 40-bis L.R. 12/2005 e s.m.i. “Disposizioni relative al

patrimonio edilizio dismesso con criticità”.

