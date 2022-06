x x

SARONNO – in serie D si è appena concluso il campionato: “Il primo anno in serie D, per i nostri ragazzi, aveva due obiettivi primari – dicono i dirigenti della Pallavolo Saronno – rimanere in serie D e come squadra under dovevamo fare 9 punti.. E noi, 9 punti li abbiamo fatti nelle prime quattro partite.. Non male direi! Poi, fare esperienza fuori dalla nostra confort zone del giovanile. Di punti, in totale, ne abbiamo totalizzati 27, ovvero 9 partite vinte.. Più di un terzo di quelle disputate. Risultato, a volte, è il percorso di crescita che si fa, non il posto in classifica. Di strada ne abbiamo fatta e siamo pronti a percorrerne altra.. Insieme!”

Proseguono dalla Pallavolo Saronno: “Grazie coach James, grazie ragazzi, grazie alla società che ci ha creduto.. Grazie a tutti coloro i quali ci hanno seguito e sostenuto. A giugno siamo ancora al lavoro, per preparare la prossima stagione”.

(foto di gruppo per la squadra giovanile di serie D della Pallavolo Saronno)

01062022