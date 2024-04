Volley

COURGNE’ – Oggi la 24′ giornata del campionato di volley maschile serie B. La capolista Rossella Caronno è di scena a Courgnè in provincia di Torino per affrontare i locali dell’Alto Canavese. Per Saronno impegno casalingo.

I caronnesi del presidente Matteo Ferrario affronteranno dunque in trasferta la temibilissima formazione piemontese di Alto Canavese che nel match di andata inflisse un cocente 3-1 a Piccinini e compagni. Incontro ad alta tensione che vale moltissimo per Caronno in previsione dello sprint di fine stagione. Sarà possibile seguire la diretta commentata dell’incontro sul canale Youtube della Pallavolo Caronno, dalle 17.45.

Partita molto importante per la classifica per i saronnesi, oggi dalle 19.30 al Paladozio di via Biffi a Saronno, contro l’Ormezzano, obiettivo restare fuori dalla zona pericolante della graduatoria.

(foto archivio)

