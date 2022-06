x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Lega Lombarda Saronno circa il referendum sulla separazione delle carriere della magistratura, che si terrà il prossimo 12 giugno.

La separazione tra i poteri dello stato è l’ossatura di ogni sistema repubblicano. Il potere giudiziario, rappresentato dalla magistratura italiana, vive una condizione particolare che è bene approfondire.



Di fatto non esiste nessuna differenza tra un magistrato che si occupa delle indagini e di formulare l’accusa, e un magistrato che si occupa di pronunciare la sentenza. Infatti nel corso della carriera, gli stessi magistrati passano più volte dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

Questa contiguità tra il pubblico ministero e il giudice contraddice l’idea che l’attività della parte che accusa (Pm) debba restare distinta da quella di chi giudica. Lo spirito di appartenenza alla medesima categoria compromette un sano e fisiologico antagonismo tra le diverse funzioni, vero presidio di efficienza e di equilibrio del sistema repubblicano.



Votando sì al referendum il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera la funzione giudicante o requirente, mantenendo quel ruolo durante tutta la vita professionale.

