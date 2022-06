x x

SARONNO – “In Commissione Cultura, convocata in presenza, è stato presentato il programma estivo per la città. Un programma abbozzato, nessun manifesto ufficiale, nessuna locandina. L’estate saronnese è ancora accennata e su grandi linee”

Inizia così la nota condivisa dopo la commissione cultura e firmata da Maria Assunta Miglino, ex assessore ed esponente della commissione per Forza Italia e Claudio Sala consigliere comunale delegato dalla Lega.

I delegati di minoranza fanno il punto di quanto ascoltato: “Si sa che ci saranno 5 concerti nei giovedì di apertura serale, di cui uno affidato a una scuola cittadina, nel Parco De Rocchi ma non alla sera perché manca l’illuminazione. Poi seguiranno altri 6 concerti in Villa Gianetti di cui uno del Coro Hebel. Ovviamente tra questi il concerto di Ferragosto ma nulla di più.. non si sa chi suonerà, ad esempio. Difficile sarà anche organizzare la Saronno Rock & Beer, complicata l’organizzazione della Silent Disco, forse ci sarà la Festa della birra ma non si sa quando, forse un concerto di musica rock ma non si sa chi suonerà. Al momento è certo il Cinema sotto le stelle ma nulla è dato sapere sulle serate e sul cartellone. Seguirà un Festival della Filosofia, 6 incontri”.

Dura la chiosa: “Insomma, al primo giugno poche certezze, tra queste: la Notte Bianca che non si farà e l’assenza di iniziative organizzate dall’amministrazione in città in occasione dei giovedì di apertura. Di conseguenza i commercianti saranno lasciati “liberi” di fare, sempre che possano, viste le ultime disposizioni nell’ambito della sicurezza. Saranno praticamente lasciati soli. Ancora una volta questa amministrazione si dimostra incapace di una programmazione puntuale e completa, ancora una volta da Saronno bisognerà “sconfinare” nei paesi limitrofi per trovare uno sprazzo di estate”.

