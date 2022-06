x x

SARONNO – Intensa giornata di softball oggi sui campi della zona, per alcuni recuperi, di gare rinviate per il maltempo. Alle 12 sul diamante di via De Sanctis scende in campo l’Inox Team Saronno che ospita la Sestese di Sesto Fiorentino, matricola ma anche rivelazione di questa prima parte della stagione. Rivale, dunque, da prendere con le molle.

Dalle 14 gioca anche la Rheavendors Caronno che sul proprio campo di Bariola ospita l’Old Parma: per la squadra del presidente Alfonso Turconi l’obiettivo è di fare bottino pieno.

Alle 11 c’è anche Pianoro-Thunders Castellana.

Classifiche. Girone A: MKF Bollate (14 vinte – 2 perse), .875; Inox Team Saronno (9-5), .643; Mia Office Blue Girls Pianoro (8-4), .667; Head Reborn Sestese (6-6), .500; Bertazzoni Collecchio (6-8), .429. Girone B: Poderi dal Nespoli Forlì (11 vinte – 5 perse), .687; RheaVendors Caronno (9-5), .643; Metalco Thunders Castelfranco (6-8), .429; Taurus Donati Gomme Old Parma e Nuoro Banco di Sardegna (4-10), .286; Bussolengo 2.0 (2-14), .125.

(foto archivio: la saronnese Noa Armirotto)

02062022