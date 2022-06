x x

LAZZATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo Fratelli d’Italia Lazzate circa la chiusura delle piazze Giovanni Paolo II e Giovnni XXIII.

“Da maggio stiamo tenendo chiusa una piazza intera per 5 tavolini, tenendo conto che il bar coinvolto è chiuso fino alle 17, qual è il motivo per chiudere completamente il parcheggio per tutto il giorno dal mese di maggio? lo ho difficoltà a camminare per andare in Chiesa, allora faccio come quelli che parcheggiano dove capita, tra la piazza e la via San Lorenzo, tanto nessuno controlla.” Lo sfogo di un lazzatese riferito alla moda che sta nascendo dei parcheggi selvaggi in centro. Babetto: “Ho fatto un sopraluogo in centro e ho valutato le piazze dell’area in questione: davanti alla casa di Alessandro Volta, non è stato previsto alcun parcheggio riservato a persone con disabilità; la situazione si ripete per piazza Giovanni Paolo Il, per piazza Giovanni XXIII e per piazza Alboreto: nella piazza Ai Lazzatesi (dietro la chiesa), c'è “un” solo posto per disabilli. Su 5 piazze, un solo parcheggio per chi ha difficoltà, e memmeno adiacente la chiesa: è semplicemente scandaloso. A questo, per quanto sia difficile capirne le cause, si lega la polemica innescatasi sulla chiusura della piazza Giovanni XXIII. Chi vuole creare malumore tra bar e cittadini? C'è stata la richiesta di togliere lo spazio concesso al Bar sulla piazza? Non mi risulta. Ho sentito invece richieste per delimitare gli spazi e rispettare i diritti di tutti, permettendo di usufruire dell’area di parcheggio, vista la nota destinazione d’uso di quello spazio, senza togliere le agevolazioni concesse alle 2 attività commerciali che si affacciano sulla piazza.” Se si va oltre l'apparenza ed oltre il motto del “dividi et impera”, è semplice capire che la chiusura della piazza Giovanni XXIII impedisce l'utilizzo di parcheggi in particolare alle persone anziane e a coloro per i quali non sono state previste aree riservate come imporrebbe la legge, limitando la fatica di deambulazione a brevi tratti. Mettere un cittadino nella condizione di reclamare quello che dovrebbe essere un diritto conclamato e tutelato, oltre che vergognoso è nauseante. Apparentemente l’amministrazione trova difficoltà a gestire le situazioni nel rispetto del senso civico: ne deriva che il maggior danno viene fatto alle nuove generazioni, che in mancanza di esempi sani da seguire, rischiano di crescere digiuni di regole e di empatia verso chi non vive una condizione di vita in piena autonomia. Da non trascurare anche il fenomeno del parcheggio selvaggio che sta prendendo piede e che auspichiamo se ne voglia occupare la Polizia Locale, prima che finisca fuori controllo. È necessario promuovere comportamenti virtuosi, anziché creare difficoltà a chi già ne ha. Babetto:“Manca la cultura sulla disabilità, manca sensibilità verso le persone anziane e conoscenza su come relazionarsi con le persone che presentano un deficit. L'ignoranza su questi temi è pericolosa, rischia di alimentare forme inconsapevoli di bullismo: facciamo cultura, facciamo informazione, la popolazione va invitata a solidarizzare con le fascie più deboli, anzichè escluderle dalla vita sociale.” La prossima domenica 5 giugno, il gruppo Fratelli d'Italia lazzate inconterà la cittadinanza proprio in piazza Giovanni XXIII, dalle 9.30 alle 12. (foto d'archivio) 02062022

