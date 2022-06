x x

LIMBIATE – Daniele Corsaro resta al timone dell’Asd Limbiate, nell’ultima stagione seconda forza del campionato di Terza categoria poi vinto dall’Oratorio Lainate. La società ha chiesto a Corsaro di proseguire il percorso avviato nei mesi sorsi ed il tecnico ha accettato con entusiasmo. Con Limbiate che potrebbe rivelarsi come la squadra da battere nella prossima annata.

E intanto il club traccia un bilancio particolarmente positivo dell’ultimo campionato, con all’attivo 15 vittoria e 5 pareggi, soltanto due le sconfitte. E’ andata male nei playoff contro la Cogliatese, il 2-1 della formazione di Cogliate non ha consentito ai limbiatesi di centrare l’obiettivo della promozione. Ma sicuramente ci riproveranno nella stagione 2022-2023.

