LEGNANO – Le giovani promesse del softball locale sono scese in campo l’altro giorno a Legnano per una seduta di allenamento sotto lo sguardo dei selezionatori dell’Italia under 14. L’appuntamento si è svolto allo stadio “Peppino Colombo” per le ragazze chiamate a vestire la maglia dell’Italia softball under 14 delle regioni del nord.

Nel gruppo anche diverse giovani di Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno Pertusella. Per tutte una vetrina importante ed anche una occasione per stare insieme, divertirsi e fare nuove amicizie, come nello spirito dello sport giovanile.

(foto di gruppo a Legnano per le ragazze selezionate nel talent team del nord Italia della Nazionale azzurra under 14)

04062022