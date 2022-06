Calcio 2′ categoria: mister Basilico lascia la Cogliatese

x x

COGLIATE – Centrato l’obiettivo del successo nei playoff di Terza categoria, mister Basilico lascia la Cogliatese. Ne ha dato notizia nelle scorse ore il club brianzolo.

In un comunicato la Asd Cogliatese ha infatti annunciato il congedo da Basilico.

Asd Cogliatese comunica che per la stagione sportiva 2022-2023 la guida tecnica della prima squadra non sarà affidata a mister Mario Basilico. La società vuole ringraziare Mario per l’ottimo lavoro svolto ed i grandi risultati ottenuti. Lo ringrazia soprattutto per l’impegno e la dedizione con cui ha sposato e portato avanti, ormai da anni, il nostro progetto, prima come calciatore e poi come allenatore.

Siamo certi e speranzosi che si possa collaborare insieme nel futuro, in virtù del fatto che per Mario un posto alla Cogliatese ci sarà sempre. Grazie mister.

