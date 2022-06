x x

SARONNO – Le scuole di Saronno vanno verso la chiusura dell’anno didattico e, come riferito dal sindaco Augusto Airoldi intervenuto nella tarda mattinata odierna ai microfoni di Radiorizzonti, “si sta registrando un costante calo dei contagi. Da 23 studenti positivi la settimana scorsa si è scesi a 7 scorsa, su una popolazione studentesca di 12 mila giovani”.

Scende anche il numero degli alunni in didattica a distanza che passano da 21 a 7, gli insegnanti positivi o in isolamento per contatti diretti con positivi erano 3 e sono diventati 2, le classi in quarantena restano 0. “Ai ragazzi un augurio di buone vacanze e l’invito a restare comunque prudenti adottando quelle piccole misure che possono rivelarsi utili contro il coronavirus, come igienizzare le mani, usare la mascherina in contesti di assembramento” ha rimarcato il sindaco.

06062022