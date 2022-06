x x

SARONNO – “Per fortuna le buone notizie non finiscono mai: la nostra Under 14 Plate ha vinto la semifinale con Stezzano guadagnandosi il pass per la finalissima di categoria con l’Olimpia Milano. Una soddisfazione straordinaria per tutto il gruppo di coach Alessandro Leva e per tutta la società!” Così i dirigenti dell’Az Robur Saronno riguardo al successo della propria formazione U14 contro la compagine di Stezzano, che apre dunque le porte alla prestigiosa sfida contro i pari età meneghini.

Stezzano-Az Robur Basket Saronno 70-77

Tabellino Az Robur Saronno: Risi 30, Tagliaferri, Villa 4, D’Orici, Cormio, Tavecchia, Figini 29, Rezzonico 3, Calcagni 7, Vena, Pasquariello 4.

(foto di gruppo per la formazione under 14 dell’Az Robur Saronno)

