Calcio mercato, Stincone verso la panchina dell’Ardor Lazzate

LAZZATE – Mister Ivan Stincone verso l’Ardor Lazzate, sono molti a dare per scontato l’arrivo del giovnae e promettente tecnico al club gialloblù, ne ha parlato anche il sito specialistico del calcio dilettantistico, paolozerbi.com.

Stincone ha portato ai playoff il Ferno in Prima categoria, ed ora il tecnico sarebbe quindi chiamato alla guida di una formazione di Eccellenza, dove era già stato al timone del Fenegrò, qualche stagione fa. Un mister ben conosciuto i zona, visto che in passato è stato anche allenatore dell’Universal Solaro.

All’Ardor potrebbe rientrare come direttore Luca Bocconcello, dopo una esperienza nel calcio professionistico del Portogallo.

(foto: l’allenatore Ivan Stincone, ex Ferno e Universal Solaro)

07062022