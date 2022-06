Ieri a Saronno: inaugurato bar e spaccio Lazzaroni. Studenti della Da Vinci super. Annullato evento con le auto d’epoca. Schiamazzi, arrivano i Cc

x x

SARONNO – Saronno ha dato il benvenuto al Punto Rosso Lazzaroni il nuovo spaccio e bar della Paolo Lazzaroni e figli. La voglia di vedere come fosse la nuova colazione “made in Saronno” non è mancata, appagata da tanti piccoli tocchi di saronnesi dal rosso “aziendale” che colora divani e infissi all’amarettino che fa capolino tra tazzina e piattino.

Punto Rosso Lazzaroni: debutto con colazioni e… pacchi di amaretti (foto) Altro “colpo” alla movida estiva saronnese. Dopo la notte bianca salta anche il Memorial delle auto d’epoca.

Dopo la notte bianca salta anche il Memorial delle auto d’epoca: la denuncia del centrodestra Saronno, la 2′ D dell’istituto Da Vinci tra i vincitori nel corcorso nazionale organizzato dal Senato. Il progetto è risultato fra i vincitori nell’ambito del concorso nazionale “Testimoni dei diritti”, anno scolastico 2021-2022, organizzato dal Senato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione.

Schiamazzi: sono stati richiamate a balconi e finestre prima da una serie di urla poi dalle sirene dei carabinieri i residenti di via Colombo che tra sabato e domenica hanno vissuto ore decisamente animate.