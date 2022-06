x x

BREGNANO – “Si avvisa la cittadinanza che da ieri sono iniziati i lavori di manutenzione sulla rete fognaria in via Papa Giovanni XXIII da parte di Lura ambiente”. Lo comunica l’Amministrazione civica di Bregnano, che ha istituito il divieto di transito e di sosta dalle 8.30 alle 18.30.

I residenti, come ricordano dal Comune, “sono pregati di tenere le auto lontane della sede stradale durante il giorno; mentre il transito pedonale sarà sempre garantito”. Per informare dell’apertura del cantiere sono stati posizionati cartelli di avviso. Fine lavori prevista per il 22 luglio.

(foto: via Papa Giovanni XXIII di Bregnano, dove sono iniziati i lavori di sistemazione della rete fognaria)

07062022