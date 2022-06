x x

SARONNO – Sono arrivati i vigili del fuoco ma la conducente è riuscita, malgrado i vetri in frantumi e l’auto sottosopra, ad uscire da sola dall’abitacolo. Era provata ma in buone condizioni la 39enne protagonista dell’incidente avvenuto intorno alle 18,30 nel quartiere Prealpi.

Le cause dovranno essere ancora accertate ma quello che è certo è che la vettura, una Juke, è finita sottosopra proprio davanti al parcheggio di piazza San Francesco nei pressi dell’incrocio con viale Prealpi. Alcuni passanti hanno dato l’allarme preoccupati soprattutto per l’incolumità della donna. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza la zona e la vettura e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno.

il personale sanitario ha sottoposto la donna ad alcuni accertamenti ma le sue condizioni non sono parse preoccupanti. Ripercussioni sulla viabilità a causa di parte della carreggiate occupata dalla vettura e dai mezzi di soccorso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn