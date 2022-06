x x

SARONNO – In gara 2 di semifinale playoff di C Gold, questa sera al Palaronchi di via Colombo l’Az Robur Saronno gestisce bene la prima metà di partita, accumulando un discreto vantaggio per gli avversario che però rientrano dagli spogliatoi, dopo la pausa di metà incontro, con un piglio diverso, iniziano a non sbagliare quasi più nulla e bissano il successo del match di andata, superando il turno e mandando in vacanza i saronnesi.

La cronaca – Prima metà di partita nel segno dei roburini: 45 a 32 a metà. Ma la musica cambia seconda parte dell’incontro con gli ospiti che riducono progressivamente lo svantaggio sino al 48-39 enre a 2′ dalla fine del terzo periodo la gara può definirsi riaperta, sul 55-50 poi 55-52 e 57-56 con cui si apre l’ultimo quarto. Con sorpasso 59-60 a 9 minuti e 20 dalla fine. Con i bustocchi poi a mantenersi sempre davanti e che anzi prendono il largo nel finale: 83-92. Incontro lunghissimo e molto intenso: è durato oltre 2 ore e un quarto.

(foto: una immagine della partita di andata a Busto Arsizio. Credit: Josè Altuna)

