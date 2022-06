x x

GERENZANO – Raffica di incidenti oggi sulle strade locali. A Gerenzano alle 18.40 in via Inglesina per una caduta dalla bicicletta un 19enne è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Misinto, ha riportato lievi contusioni.

A Gerenzano oggi alle 16.20 per un tamponamento fra due automobili lungo l’ex statale Varesina è rimasto contuso un uomo di 78 anni, medicato direttamente sul posto dal personale di una ambulanza del Sos Uboldo, sul posto anche i carabinieri di Saronno.

A Cislago alle 17.05 per una caduta dalla motocicletta in via Papa Giovanni XXIII è rimasto ferito un uomo di 35 anni, soccorso dall’ambulanza della Croce rossa e dall’automedica: ha riportato alcune lesioni, è stato trasportato all’ospedale di Legnano ma non è apparso in pericolo di vita.

In autostrada A8 all’altezza del confine fra Cerro Maggiore ed Origgio in direzione Milano tamponamento fra due automobili alle 17.45: due persone, una donna di 45 anni ed un uomo di 46 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche (non sono gravi), soccorsi da una ambulanza della Croce bianca, sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale.

