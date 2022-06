x x

SARONNO / TRADATE – Sospesa la circolazione ferroviaria fra Saronno e Tradate, e intanto sono intervenuti i vigili del fuoco L’ente ferroviario aggiorna sulla situazione complicata che si è creata proprio nell’area di rientro dei pendolari: per qualcuno il percorso verso casa si è fatto molto lungo.

“Continua – scrivono da Trenord – l’interventi dei vigili del fuoco e dei tecnici di Ferrovienord in seguito a rami caduti sulla linea elettrica. E’ statata sospesa la circolazione tra Saronno centro e Tradate ed è stato attivato fra queste due località un servizio autobus che effettua la spola nel tratto interrotto”. Molti treni sono stati cancellati, altri costretti a fermarsi a “Saronno centro” o Tradate.

