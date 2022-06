x x

SARONNO / TRADATE – Brutte notizie per i pendolari, sono caduti dei rami sulla linea elettrica della ferrovia e sui binari tra Saronno e Tradate, causando una serie di rallentamenti del traffico ferroviario e cancellazioni. Il treno 10060 di Trenord in viaggio da Varese nord verso Saronno si è fermato alla stazione di Tradate: necessario infatti l’intervento del personale ferroviario, a sud della stazione, per rimuovere i rami e la messa in sicurezza. Il treno era partito alle 16.20 e dopo lo stop a “Saronno centro” era originariamente previsto il suo arrivo alle 17.21 a Milano Cadorna ma visto il ritardo accumulato ai non molti passeggeri è stato chiesto di scendere ed attendere il treno successivo, mentre il personale si occupava di rimuovere i rami. Non si sono registrati danni alle strutture ferroviarie o ai treni in transito.

L’episodio ha riguardato anche altri convogli. Il treno 12062 previsto alle 16.50 da Varese nord con arrivo a Milano Cadorna alle 17.51 non è stato effettuato proprio per la presenza dei rami sulla rete elettrica lungo la linea. Stessa sorte per il 12063 delle 17.09 da Milano Cadorna a Varede nord.

Allo stesso tempo il treno 12057 da Milano Cadorna delle 16.09 con arrivo previsto a Varese nord alle 17.10 ha oggi terminato il viaggio a “Saronno centro”, sempre per i rami caduti lungo la tratta, nel tratto fra Saronno e Tradate: da Saronno è stato sostituito da un servizio bus.

Ance il Milano Cadorna-Laveno Mombello delle 17.22 non è stato effettuato.

