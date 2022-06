x x

CARONNO PERTUSELLA – Raid vandalico alla tensostruttura del Parco della Resisternza di via Avogadro a Caronno Pertusella: i vandali per entrare hanno tagliato il telone, hanno rotto il vetro temperato dell’angolo self service, danneggiato le friggitrici, addirittura distrutto i lavelli, uno dei quali è stato anche strappato dal suo supporto.

E’ l’area dove si tengono molte feste in paese, ed a scoprire l’accaduto sono stati i volontari della Pro Loco, che la gestiscono: non hanno potuto che prendere atto dell’accaduto e presentare una denuncia contro ignoti, informando sia i carabinieri che le autorità comunali.

(foto archivio)

