TURATE – Incidente ieri alle 19 allo svincolo autostradale della A9 a Turate dove si è verificato un frontale fra una Ford Focus ed una Toyota Yaris. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco di Saronno e Lomazzo, oltre alla polizia stradale e ad una ambulanza del Sos Uboldo che ha soccorso le persone a bordo dei mezzi, un ragazzo di 22 anni ed una ragazza di 33 anni, nessuno ha riportato gravi conseguenze ed i pazienti sono stati infine medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno.

La polstrada ha eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità; ingenti i danni materiali.

(foto: le vetture incidentate)

09062022