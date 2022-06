x x

CISLAGO – Sabato 11 e domenica 12 giugno l’associazione Cistellum Judo Karate, in collaborazione con le associazioni “5 cascine running Cislago”, “volontari italiani del sangue” e con il patrocinio del Comune di Cislago organizza la manifestazione sportiva di fine anno “Ricordando Paolo” in memoria del defunto Paolo Calegari.

Il programma della manifestazione

Sabato 11 giugno alle 18 si terrà la messa in memoria di Paolo e alle 19.30 si svolgerà la partita di calcio in oratorio. Domenica 12 giugno alle 8 ritrovo nel parcheggio del cimitero per omaggio a Paolo; alle 8.30 partenza camminata non competitiva di 4 chilometri; 10.30 ritrovo al palazzetto dello sport in via Stazione per la manifestazione sportiva degli atleti del Cistellum Judo Karate; alle 13 pranzo in oratorio e proseguimento della giornata, previa iscrizione. Tutto il denaro raccolto verrà versato sul conto corrente dell’Amministrazione Comunale come fondo solidarietà ale persone fuggite dalla guerra in Ucraina. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Giancarlo 3284583552 o Leonardo 3711516801.

(foto: gruppo di karate amatoriale 2010)

