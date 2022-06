x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dello Juventus Club Saronno in merito alla campagna abbonamenti 2022-2023.

Questi ultimi due anni sono stati anni molto difficili per tutti, per il lavoro, per la cultura, per lo sport, per tutti gli aspetti della nostra vita. La pandemia ci ha costretto a stare in casa e a non partecipare agli eventi sportivi. Quando le misure contenitive sono state allentate si è potuto assistere agli eventi a ranghi ridotti, con mascherine e distanziamento senza goderci appieno le nostre passioni. Tutte le associazioni sportive hanno fatto fatica a continuare ad esistere e così pure lo Juventus Club Pavel Nedved di Saronno. Un grazie di cuore a tutti i nostri amici che ci hanno consentito di andare avanti. Ora, finalmente, si può ripartire con più tranquillità e lo vogliamo fare alla grande. La squadra ha bisogno del nostro supporto e ti vogliamo con noi. Sono aperti i tesseramenti e la campagna abbonamenti è avviata. Per gli abbonamenti i tempi sono strettissimi: abbiamo tempo sino al 20 giugno! Per le iscrizioni sino al 30 novembre. Quest’anno abbiamo grandi novità per i nostri tesserati, dalla possibilità di avere la maglia del giocatore del cuore autografata, alla kid’s card per i piccoli bianconeri under 6. Per maggiori info e dettagli scrivi a: [email protected]

(foto copertina: i festeggiamenti bianconeri per l’ultimo scudetto in città)

