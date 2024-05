Città

SARONNO – La sezione di Saronno è stata presente alla festa del 187^ reggimento paracadutisti folgore in memoria del primo lancio di guerra effettuato su Cefalonia dalla 5^ compagnia Pipistrelli.

Momenti di grande emozione quando il Colonnello Paduano di fronte allo schieramento delle compagnie e alle autorità militari tra cui il presidente Bertolini, ha elogiato la sezione saronnese per il modo esemplare in cui porta avanti con orgoglio i valori parà.

Non sono certamente mancate le emozioni dei 15 Pipistrelli saronnesi tra cui Pier Angelo Sessolo e Gennaro Perrone.

Il giorno precedente la sezione era presente all’alza bandiera in Vannucci ponendo in commemorazione dei defunti una corona al monumento, per poi omaggiare di una targa la 5^ compagnia in ricordo dei Pipistrelli deceduti anche loro nella tragedia della Meloria.

Quest’ultima resterà esposta all’ingresso della compagnia. La sezione si è recata al monumento della Meloria presso il cimitero di Livorno per depositare la corona e un cesto di fiori per un sergente Pipistrello.