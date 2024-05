Città

SARONNO – E’ stata lette per la prima volta ieri sera nella messa delle 18 e sarà riletta oggi in tutte le celebrazioni la lettera del decano don Riccardo Pontani con cui si annuncia l’arrivo a Saronno del nuovo prevosto don Giuseppe Marinoni.

Lo scorso 2 marzo infatti si è spento monsignor Claudio Galimberti che guidava la comunità dal settembre 2021. Aveva 71 anni e nel dicembre 2023 aveva scoperto la malattia per la quale si è spento. A guidare la comunità saronnese fino ad oggi è stato il decano don Riccardo Pontani che firma ora questa missiva in cui annuncia il nuovo prevosto comunicato martedì al consiglio pastorale ed economico dal vicario episcopale Luca Raimondi.

Ma non solo. Sull’informatore parrocchiale è presente un primo pensiero del nuovo prevosto per la comunità saronnese. Una missiva molto sincera e accorata: “Porto nel cuore due sentimenti: il primo è il dolore di lasciare una comunità che amo, quella di Magenta da cui vi scrivo, dove ho vissuto nove anni trovandomi davvero bene e condividendo con tante sorelle e fratelli, la gioia e la bellezza di vivere insieme da cristiani nel mondo. Il secondo è la giusta preoccupazione nell’iniziare una nuova esperienza in una città più grande, Saronno, che già comincio a sentire un po’ mia e che saluto di cuore nelle sue istituzioni civili, nelle molte associazioni di volontariato, soprattutto nei suoi malati e sofferenti, nei poveri. Il mio pensiero va anche ai tanti uomini e donne di ogni lingua provenienti da altre nazioni, presenti in città, con la ricchezza delle loro rispettive esperienze religiose”.

Il nuovo prevosto dopo un appello a tutte le anime della comunità a condividere con lui la preghiera e il nuovo percorso che sta intraprendendo si dice pronto a mettersi all’opera: “Vi chiedo di aiutarmi con i vostri preziosi consigli e con la pazienza di chi accompagna l’inizio di un nuovo cammino. Per esperienza personale so che il miglior modo di affrontare le preoccupazioni e togliere il pre e cominciare ad immergersi nelle occupazioni, come suggeriva il cardinal Martini. Per questo attendo con vivo desiderio di poter essere in mezzo a voi per compiere insieme i primi passi”.

