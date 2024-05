Città

SARONNO – “Non sono molte le occasioni per fare sentire la propria voce alle istituzioni, Una di questa è di sicuro il voto, ma spesso risulta freddo e si fatica a comunicare cosa si pensa. Partecipare alla vita cittadina ci dà invece la possibilità di esprimere esattamente quello che si vuole comunicare”

Inizia così la nota di Luca Davide consigliere comunale di Obiettivo Saronno in merito al consiglio comunale aperto di lunedì 20 maggio sui disservizi legati sul servizio idrico.

L’unica occasione formale per discutere su un argomento con delle istituzioni è il consiglio comunale aperto e dopo tutte le lamentele e le criticità che stiamo riscontrando sul servizio idrico non potevamo non chiedere di convocarne uno sul tema.

Domani sera alle 21 all’Aldo Moro di Saronno ci sarà la possibilità di parlare dei vari disservizi del servizio idrico: dalle tariffe, alle non risposte che ottengono i cittadini contattando il servizio clienti, dallo sportello alla Saronno servizi, alle bollette non chiare.

Saranno presenti Alfa, gestore del servizio, e Ato, così da rispondere alle domande e alle segnalazioni di tutti in cittadini.

Sarà molto importante esserci sia che si voglia prendere parola che solamente per ascoltare perché come diceva Giorgio Gaber, libertà è partecipazione, e noi parteciperemo.

