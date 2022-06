x x

SARONNO – Il weekend è iniziato con una notte decisamente agitata per i residenti della Cassina Ferrara e del Prealpi tenuti svegli da musica e tamburi.

Origine del “suono misterioso” l’area verde tra Saronno e Rovello Porro ed infatti chiamate e segnalazioni hanno iniziato ad arrivare da mezzanotte dalla zona della Cassina Ferrara e dai condomini di via Marx. Chiamate alle forze dell’ordine sono arrivate soprattutto intorno alle 2 quando la pazienza dei saronnesi si è esaurita a fronte della musica che non accenava a fermarsi. Le ultime chiamate sono arrivate intorno alle 3,30 quando verosimilmente è finita anche la musica. Grazie curiosità dei residenti per sapere chi si sia concesso la nottata musicale così rumorosa.

Le richieste di intervento non hanno riguardato solo questa movimentata nottata ma anche la preoccupazione che i problemi si ripresentino in altri weekend estivi.

(foto archivio)

