JERAGO CON ORAGO – Oggi a Jerago con Orago in via Varesina, è la strada provinciale 341, per cause da accertarsi un’autovettura e un furgone si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi, liberato mediante l’uso di cesoia e divaricatore il conducente dell’auto rimasto incastrato e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

E’ successo alle 8, tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche: si tratta di due sessantenni e di un uomo di 42 anni. Sul posto due ambulanze della Croce rossa e l’automedica, oltre ai carabinieri.

11022022